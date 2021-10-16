Елизавета II решила отказаться от спиртного

Британская королева Елизавета II, как сообщила пресса, намерена полностью отказаться от употребления алкогольных напитков. Согласно СМИ, подобное решение монаршая особа приняла из-за желания отпраздновать 70 лет пребывания на троне в наилучшем здравии, а также некоторых предупредительных рекомендаций медиков.

Согласно информации The Daily Telegraph, врачи посоветовали королеве сократить потребление спиртного как один из способов добиться максимально хорошего самочувствия в летние дни (юбилей будет отмечаться летом). Притом, согласно источнику издания, Елизавета II никогда не позволяла себе много пить.

Как пишет газета, традиционно королева могла перед обедом выпить немного сухого мартини и, возможного, рюмку алкогольного напитка вечером. Теперь же Елизавета самостоятельно выразила желание отказаться от спиртного полностью.

Ранее сообщалось, что 95-летняя правительница Великобритании стала прабабушкой в 12-й раз. В прошлом месяце у принцессы Беатрис и ее супруга Эдоардо Мапелли-Моцци родилась дочь, ставшая 11-й претенденткой в линии наследования престола страны.