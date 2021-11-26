Министр обороны России Сергей Шойгу назвал телеканал «Звезда» лучшим в России.

«Спасибо, это то, чем занимается один из лучших... ну, не будем скромничать, лучший канал в стране - канал "Звезда"», - сказал Шойгу после просмотра фильма о Вооруженных силах России на конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ».

Министр обороны отметил талант сотрудников канала, которые занимаются съемками фильмов не только на учениях, но и во время боевых операций.

«За это им наша благодарность», - отметил Шойгу.

Фильм представил собравшимся на конференции президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов. Документальный фильм был создан командой передачи «Военная приемка», регулярно выходящей в эфире на телеканале «Звезда».

Также Шойгу заявил, что ВС РФ помогли более чем 15 странам в борьбе с COVID-19.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов