Генпрокурор считает, что Рашкин на свободе может повлиять на свидетелей по делу о незаконной охоте

Депутат Валерий Рашкин, оставаясь на свободе, может повлиять на свидетелей по делу о незаконной охоте. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе заседания Госдумы.

«Рашкин отказался сотрудничать с органами правопорядка, стал давать ложные пояснения, скрыл орудия преступления, очевидно, может оказать воздействие на свидетелей, с которыми лично знаком, что необходимо учитывать при возможном избрании ему меры пресечения в случае положительного рассмотрения основного вопроса (о согласии на возбуждение уголовного дела. - Прим. ред.)», - цитирет РИА Новости слова Краснова.

Ранее Генпрокуратура просила Госдуму лишить Рашкина депутатской неприкосновенности для избрания ему меры пресечения в виде запрета определенных действий. Документ с просьбой о лишении неприкосновенности был направлен в ГД.