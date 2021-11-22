Депутат Рашкин предложил купить живого лося взамен убитого на охоте

Депутат Госдумы Валерий Рашкин, обвиняемый в незаконной охоте в Саратовской области, предложил возместить ущерб за убитого лося. Представитель партии КПРФ готов заплатить около 80 тысяч рублей или выкупить и выпустить на волю лосиху того же возраста, что и убитое животное. Рашкин отметил, что считает себя виновным.

«Морально считаю себя виновным. 80 тысяч рублей ущерб - я попросил счет, я перечислю, не задерживая. И второе решение - я нашел вариант: купить лосиху такого же возраста и выпустить ее там, чтобы материальный урон и биологический ущерб был компенсирован полностью», - цитирует «Интерфакс» слова депутата.

Депутат утверждает, что перед охотой не употреблял алкоголь и имел при себе все документы, разрешающие охоту. Рашкин рассчитывает на «объективное рассмотрение» дела.

Ранее Рашкин заявил, что застрелил лося, приняв его за кабана. По словам парламентария, ему нечего бояться и скрывать от общества. Поэтому он решил публично рассказать об инциденте.