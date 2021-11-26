В Российском профсоюзе угольщиков назвали возможную причину катастрофы на шахте «Листвяжная»

Нарушение техники безопасности стало возможной причиной катастрофы на шахте «Листвяжная», где, по предварительным данным, взрыв метана унес жизни 52 человек. Такого мнения придерживается первый заместитель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Рубен Бадалов.

«То, что случилось, допустим, на этой шахте, это, скорее всего, стечение обстоятельств нескольких нарушений, которые приводят к катастрофе<…> Реально и спастись, и вряд ли там был взрыв, если и был, то был небольшой взрыв, или хлопок метана, так сказать, вспышка метана была, подозрительно, что сработала «пыль», это надо отдельно смотреть», - пояснил Бадалов.

Он добавил, что установлением всех обстоятельств необходимо заняться позже, сейчас главное – попытаться спасти людей.

По словам представителя Российского профсоюза угольщиков, шахтеров ежегодно должны ознакамливать с расположением запасных выходов, необходимо регулярно проверять работоспособность в самоспасателей. Однако часто к таким процедурам относятся формально, считает Бадалов.

«Включение в самоспасатель должно быть ежегодным, и с запасными выходами ознакамливать и так далее, с планом ликвидации аварии. Как правильно и, к сожалению, это делается фиктивно», - заметил представитель Российского профсоюза угольщиков.

Бадалов добавил, что шахту «Листвяжная», где произошла трагедия, нельзя назвать самой опасной. Двадцать пятого ноября в Кемеровской области в Кузбассе произошла авария, в результате погибли более 50 человек.