«Метан там зашкаливал»: вдова одного из погибших о работе на шахте «Листвяжная»

Вдова одного из погибших на шахте «Листвяжная» горняков рассказала «Звезде» о том, в каких условиях работал ее муж. По словам женщины, со дня последнего пожара на шахте прошло около десяти дней.





«Метан там зашкаливал. Муж приходил с работы каждый день и говорил: добром это не кончится. Зашкаливало так, что все датчики там пищали. А в ночь с 14 на 15 ноября был пожар, никаких мер принято не было. И вот результат. Буквально десять дней прошло - и все теперь там лежат. Вот и думайте теперь, как шахтеры у нас работают и в каких условиях», - поделилась Инна Пиялкина.

Двадцать пятого ноября трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области на Кузбассе унесла жизни 52 человек. На момент аварии в шахте находились 285 горняков.



Погибшие при поисковых работах на шахте «Листвяжная» сотрудники МЧС РФ будут посмертно награждены орденами Мужества. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур с 26 по 28 ноября.