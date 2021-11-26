ВОЗ созывает срочное совещание из-за штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу для обсуждения штамма коронавирусной инфекции, который был обнаруженный в ЮАР и Ботсване.

Новый вариант COVID-19 может оказаться опаснее «дельты». Штамм B.1.1.529 содержит 32 мутации, большинство из которых устойчивы к вакцинам от инфекции. Заражения данным видом коронавируса зафиксировали в Ботсване, ЮАР и Гонконге. В связи с этим ВОЗ собирает чрезвычайную встречу.

Ранее заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что летальность от коронавирусной инфекции превышает летальность от свиного гриппа в 50 раз. По словам Логунова, сейчас главная цель человечества - получить коллективный иммунитет и снизить летальность.