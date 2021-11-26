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ВОЗ созывает срочное совещание из-за штамма COVID-19

Кира Карон
09:14 26.11.2021
Новый вариант COVID-19 может оказаться опаснее «дельты», он обнаружен в ЮАР, Гонконге и Ботсване.
ВОЗ созывает срочное совещание из-за штамма COVID-19
© Фото: Hajarah Nalwadda, Xinhua, Globallookpress
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Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу для обсуждения штамма коронавирусной инфекции, который был обнаруженный в ЮАР и Ботсване.

Новый вариант COVID-19 может оказаться опаснее «дельты». Штамм B.1.1.529 содержит 32 мутации, большинство из которых устойчивы к вакцинам от инфекции. Заражения данным видом коронавируса зафиксировали в Ботсване, ЮАР и Гонконге. В связи с этим ВОЗ собирает чрезвычайную встречу.

Ранее заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что летальность от коронавирусной инфекции превышает летальность от свиного гриппа в 50 раз. По словам Логунова, сейчас главная цель человечества - получить коллективный иммунитет и снизить летальность.

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