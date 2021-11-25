Новый штамм COVID-19 обнаружен в Южной Африке

В Южной Африке ученые обнаружили случаи заражения коронавирусной инфекцией новым штаммом B.1.1.529. Новый вариант COVID-19 также обнаружен в Гонконге и Ботсване.

Как сообщили в Национальном институте инфекционных заболеваний (NICD), в Южной Африке на данный момент зафиксировано 22 случая заражения новым штаммом коронавируса.

По наблюдениям вирусологов, штамм B.1.1.529 имеет большое количество мутаций - 32, специалисты назвали это «серьезной проблемой». Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, классифицировала новый вариант COVID-19 как «находящийся под наблюдением», так как штамм имеет генетические изменения, которые влияют на базовые характеристики вируса. Об этом сообщает портал News 24.

Ранее в ВОЗ назвали главных виновников распространения COVID-19. В организации заявили, что главными распространителями инфекции в мире сейчас являются люди, которые еще не сделали прививки от коронавируса.