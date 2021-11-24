На Украине раскрыли ложь США о возможном «вторжении» России

В США намеренно продолжают искусственно нагнетать напряжение в отношении ситуации на границе России и Украине. Об этом заявил военный эксперт из Украины, полковник запаса Олег Жданов, заметив, что такие нехитрые действия Соединенные Штаты предпринимают для срыва мирных переговоров в контактной группе по Донбассу.

«Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете, "формуле Штайнмайера" или кластерах», - написал эксперт в своей колонке на портале «Главред».

Как указал бывший военный, Вашингтон старается как помешать договоренностям, так и оказать давление на Кремль, в связи с чем искажает факты о якобы «российской агрессии». Основной целью действий США Жданов назвал нежелание американской стороны «уходить из Украины», в которую они вложили довольно много собственных финансовых средств.