Небензя: напряженности на границе России и Украины нет

Напряженность на границе России и Украины отсутствует. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Он указал, что совершаемые российскими вооруженными силами маневры производятся исключительно внутри территории страны. При этом, согласно его словам, разговоры о возникновении напряженности ведут государства, пытающиеся продвигать свое видение в вопросах, касающихся ВС Российской Федерации.

«Напряженность нам приписывают те страны, которые считают, что мы должны держать наши войска там, где они считают нужным», - цитирует постпреда ТАСС.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заметила, что НАТО регулярно направляет в адрес России обвинения, касающиеся маневров государственных войск на территории страны. При этом, по мнению дипломата, сам Североатлантический Альянс раз за разом, вопреки предупреждениям Москвы, становится источником напряженности вблизи РФ.