Президент Чехии сдал положительный тест на COVID-19

Президент Чехии Милош Земан сдал тест на выявление коронавирусной инфекции и получил положительный результат. Об этом сообщил его пресс-секретарь Иржи Овчачек.

«Президент республики был во второй половине дня 25 ноября тестирован на наличие коронавируса. Результат теста был положительный», - написал Овчачек в своем Twitter.

Известно, что глава Чехии страдает циррозом печени, в связи с чем он проходил лечение в ЦВГ с 10 октября по 25 ноября. Отмечается, что после консультаций с лечащим врачом президента Мирославом Заворалом было принято решение о возвращении Земана в Центральный военный госпиталь (ЦВГ). Сообщается, что на время лечения Земана от COVID-19 его рабочая программа отменена.

Ранее стало известно о положительном тесте на COVID-19 у премьер-министра Франции Жана Кастекса. Накануне одна из его дочерей также заболела коронавирусом. Позже премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и ряд министров федерального правительства ушли на карантин после контакта с Кастексом.