Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Премьер Бельгии ушел на карантин после положительного теста на COVID-19 у французского коллеги

Кира Тило
03:14 23.11.2021
Александр де Кроо приостановил свою деятельность и будет на самоизоляции до получения результатов теста.
Премьер Бельгии ушел на карантин после положительного теста на COVID-19 у французского коллеги
© Фото: Nicolas Maeterlinck Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и ряд министров федерального правительства ушли на карантин после контакта с премьером Франции Жаном Кастексом. Канцелярия французского премьера сообщила о сдаче им положительного теста на коронавирус.

«Александр де Кроо принимал французского премьера в рамках совместного французско-бельгийского заседания по безопасности. Он приостановил свою деятельность и будет находиться на карантине до получения результатов теста», - сообщает телеканал RTBF.

Также СМИ сообщает, что на карантине будут находиться главы МВД, МИД Минобороны и юстиции Бельгии, которые также участвовали в заседаниях с делегацией из Франции. Отмечается, что в ходе переговоров были соблюдены все действующие санитарные нормы.

Вечером 22 ноября канцелярия французского премьер-министра сообщила, что он сдал положительный тест на коронавирус. Отмечается, что накануне у одной из дочерей Кастекса был также положительный результат, в связи с чем министр ушел на самоизоляцию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:21 В стране и мире
Байден намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году
01:22 В стране и мире
СМИ: в США думают над отправкой Украине вооружения и военной помощи
23:38 В стране и мире
СК возбудил дело по факту смерти четырехмесячной девочки в Новой Москве
22:56 В стране и мире
Мэр Одессы заявил о возможной гибели пациентов с COVID-19 из-за отключений света
22:33 В стране и мире
Видео
Суд арестовал двоих мужчин после ДТП с выпавшим из багажника трупом в Ленобласти
Популярное
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Прокуратура проверит информацию об умышленной порче трупов в одном из моргов Тольятти
В США 12 детей попали в больницы после наезда авто на рождественский парад
В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей
Видео
Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»
Шеф-повар объяснил, как отличить сыр с пальмовым маслом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.