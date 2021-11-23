Премьер Бельгии ушел на карантин после положительного теста на COVID-19 у французского коллеги

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и ряд министров федерального правительства ушли на карантин после контакта с премьером Франции Жаном Кастексом. Канцелярия французского премьера сообщила о сдаче им положительного теста на коронавирус.

«Александр де Кроо принимал французского премьера в рамках совместного французско-бельгийского заседания по безопасности. Он приостановил свою деятельность и будет находиться на карантине до получения результатов теста», - сообщает телеканал RTBF.

Также СМИ сообщает, что на карантине будут находиться главы МВД, МИД Минобороны и юстиции Бельгии, которые также участвовали в заседаниях с делегацией из Франции. Отмечается, что в ходе переговоров были соблюдены все действующие санитарные нормы.

Вечером 22 ноября канцелярия французского премьер-министра сообщила, что он сдал положительный тест на коронавирус. Отмечается, что накануне у одной из дочерей Кастекса был также положительный результат, в связи с чем министр ушел на самоизоляцию.