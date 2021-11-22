Премьер-министр Франции сдал положительный тест на COVID-19

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сдал положительный тест на коронавирус, сообщает канцелярия премьера. Известно, что накануне у одной из дочерей Кастекса был также положительный результат, в связи с чем министр ушел на самоизоляцию.

«Его рабочий график будет скорректирован на ближайшие дни, чтобы он мог продолжать работу, находясь в самоизоляции», - сообщает агентство AFP со ссылкой на канцелярию Кастекса.

Ранее премьер-министр рассказал журналистам, что президент Франции Эмманюэль Макрон поручил провести серию расследований после сообщений о слежке за его телефоном. По словам Кастекса, власти страны не будут официально реагировать на сообщения, если не получит доказательства шпионажа.