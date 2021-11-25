СК опубликовал кадры задержания трех подозреваемых по делу о гибели шахтеров в Кузбассе

Следственный комитет России опубликовал видео задержания трех подозреваемых по делу о гибели 11 рабочих в шахте «Листвяжная» Кемеровской области. Отмечается, что задержанными являются директор шахты, его заместитель и начальник участка. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись», - сообщили в СК РФ.

По данным СМИ, в результате возгорания в шахте погибли 52 человека. Известно о найденных 11 телах шахтеров и трех телах спасателей. Также официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль сообщил, что ведомство выявило более 900 нарушений в работе на шахте