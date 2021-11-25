Чуприян заявил, что спасательную операцию на шахте в Кузбассе приостановили до утра
Все спасатели, находящиеся в шахте, поднимаются на поверхность.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kemerovo Region Government via Globallookpress.com
Спасательная операция на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области будет возобновлена утром - на данный момент под землей наблюдается повышенное содержание метана. Об этом журналистам заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян.
«Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана», - заявил Чуприян.
На данный момент все спасатели, находящиеся в шахте, поднимаются на поверхность.
Также Чупирян сообщил, что судьба 35 шахтеров остается неизвестной. При этом в шахте были обнаружены тела трех спасателей.