Чуприян заявил, что спасательную операцию на шахте в Кузбассе приостановили до утра

Спасательная операция на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области будет возобновлена утром - на данный момент под землей наблюдается повышенное содержание метана. Об этом журналистам заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян.

«Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана», - заявил Чуприян.

На данный момент все спасатели, находящиеся в шахте, поднимаются на поверхность.

Также Чупирян сообщил, что судьба 35 шахтеров остается неизвестной. При этом в шахте были обнаружены тела трех спасателей.