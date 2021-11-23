Молдавия пообещала выделить деньги на погашение долга «Газпрому»

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что правительство республики выделит деньги компании «Молдовагаз», чтобы погасить текущую задолженность перед «Газпромом». Спыну подчеркнул, что правительство страны осведомлено о долге перед российской компанией, который составляет порядка 75 миллионов долларов.

«Эта формула оплаты действовала и ранее, это не было новшеством в продленном договоре о поставке газа. Мы взяли обязательства по оказанию содействия "Молдовагазу" для осуществления выплат за октябрь и ноябрь, которая образовалась в результате кассового разрыва», - рассказал вице-премьер Молдавии журналистам.

Спыну заверил, что правительство республики зарезервировало данную сумму, а также внесло поправки в закон о госбюджете. По словам Спыну, деньги будут перечислены «Молдовагазу» через компанию «Энергоком».

«Решение должно пройти через парламент. Депутаты проголосовали за принятие решения в первом чтении в минувший четверг. В четверг решение будет принято во втором чтении, и деньги будут перечислены», - отметил министр.

Ранее «Газпром» сообщил Молдавии о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за неоплаты долга. По словам Сергея Куприянова, очередной срок для оплаты текущих поставок газа по контракту наступил 22 ноября.