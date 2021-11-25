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Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем «Орли Берк» ВМС США

20:04 25.11.2021
На эсминце находится управляемое ракетное оружие.
Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем «Орли Берк» ВМС США
© Фото: navy.mil
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Национальный центр управления обороной Российской Федерации сообщил о том, что средства и силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием «Орли Берк» ВМС США. Судно зашло в акваторию Черного моря 25 ноября.

Ранее стало известно, что Черное море покинул флагман Шестого флота ВМС США. Mount Whitney миновал пролив Босфор в направление Средиземноморья.

Кроме того, в Минобороны России ранее заявили, что военная активность США и НАТО в Черном море угрожает региональной безопасности РФ. Действия разведывательных полетов авиации НАТО и корабельной группировки ВМС США сместились на курс северо-западной части Черноморского региона.

Материал подготовила Елизавета Потейчук

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