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Непривитым - быть дома: в Югре вводят цифровые меры для отслеживания местоположения граждан в пандемию

Анатолий Бородкин
Елизавета Потейчук
20:39 25.11.2021
Больше всех меру региональных властей поддерживают врачи «красных зон».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В России могут ввести пропускную систему во всех общественных местах, включая поезда и воздушный транспорт, с 1 февраля 2022 года. Данный законопроект находится на обсуждении в регионах.

Для непрошедших вакцинацию от коронавируса жителей Югры максимум находиться вне дома можно двое суток - для выезда на рыбалку или охоту. Час им отводится на прогулку с собакой, поход в парикмахерскую и поездку до места работы, и полчаса на то, чтобы вынести мусор.

Многие жители Нягани и еще трех муниципалитетов не осведомлены о том, что региональные власти приняли решение о необходимости уведомления гражданами об их выходе из дома и целях поездок через специальное приложение. Так, Эльнура Третьякова просвещает всех незнающих жителей об этом нововведении. Сама женщина редко выезжает из дома, так как сейчас находится в декрете. Третьякова скептически относится к новшеству, однако дисциплинированно заполняет графы в приложении. Все же большинство горожан данную инициативу поддерживают.

Власти подчеркивают, что нововведение должно использоваться в качестве профилактической меры. Несмотря на то, что рейды в регионе проводятся регулярно, оставшихся антиваксеров не собираются обкладывать штрафами.

Более 60% населения Нягани уже прошли вакцинацию от COVID-19. На данный момент врачи говорят о подъеме количества обращений в прививочные пункты.

Нягань была одним из лидеров среди муниципалитетов Югры по количеству заболевших коронавирусом во время течения пандемии, но, увы, много и тех, кто болезнь не перенес. Все койки палат реанимации больницы маленького города заняты, люди находятся без сознания и тяжело переносят инфекцию. При этом каждый из них не сделал прививку.

Медики из «красной зоны» - главные сторонники мер, принимаемых окружными властями. Работа с приложением будет обязательна до первых дней декабря. О планах по срокам продления данной меры власти пока не сообщали.

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