Найдены тела троих горноспасателей, отправившихся на ликвидацию ЧП в шахте Кузбасса

В Кемеровской области обнаружили тела троих погибших горноспасателей, которые отправились на ликвидацию последствий аварии в шахте «Листвяжная». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию шахты.

«Найдены тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена. Судьба остальных остается неизвестной», - заявили в администрации.

Ранее глава СК пообещал организовать проверку в связи с трагедией в шахте Кузбасса. Кроме того, Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибших.