Глава СК пообещал организовать проверку в связи с трагедией в шахте Кузбасса

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал организовать тщательную проверку в связи с трагической аварией в шахте Кузбасса, повлекшей за собой смерти шахтеров. Кроме того, Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Трудно подобрать слова поддержки в такой ситуации, но уверяю, что Следственный комитет максимально тщательно разберется во всех обстоятельствах произошедшего. Следователи установят причины и всех виновных, чьи действия или бездействие повлекли ужасающие последствия, обернувшиеся для родных горняков горем и болью утраты», - говорится в сообщении Бастрыкина, опубликованном на сайте СК.

Ранее губернатор Кузбасса посетил пострадавших шахтеров в больнице. Также Сергей Цивилев заслушал доклад о ходе лечения работников шахты.