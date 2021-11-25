Ректору Шанинки предъявлено обвинение в мошенничестве

Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву было предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным следствия, он совместно с экс-замминистра просвещения РФ Мариной Раковой и бывшим замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком похитили деньги, принадлежащие РАНХиГС.

«Используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения России с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением данного образовательного учреждения», - говорится в сообщении МВД РФ.

По данным правоохранителей, ущерб учреждению составил более 20 миллионов рублей.

Зуев был задержан в рамках дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой о хищении более 50 миллионов рублей. Изначально суд отправил его под домашний арест, в позже его перевели в СИЗО.