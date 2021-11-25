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Шахтер рассказал о возможных причинах трагедии в Кузбассе

Алексей Курильченко
17:26 25.11.2021
Предположительно, причиной отравления шахтеров газом могло послужить неисправное оборудование.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Патрин, РИА Новости
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Шахтер Виктор (имя изменено) высказал «Звезде» свои предположения о причинах трагедии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Он отметил, что о задымлении узнал со слов своего брата, который также работал в этой шахте - сам Виктор в этот момент находился в отпуске.

«Произошел взрыв, люди пострадали от угарного газа. Где-то произошел хлопок метана. Только от ВГСЧ мы узнаем, где был очаг, - те, кто были в шахте, уже не расскажут. С нашего участка семь человек не вышло оттуда. Вообще, шахта проветривается, чтобы метан не скапливался. Может быть, произошло обрушение или выброс метана, может, с датчиками что-то не так. Мне о произошедшем рассказал брат - он едва не спустился в шахту», - рассказал шахтер.

По его словам, у шахтеров на случай подобных ситуаций имеется самоспасатель, который позволяет дышать в задымленной шахте. Виктор предположил, что у некоторых шахтеров устройство могло не сработать, из-за чего они отравились.

«У каждого шахтера есть свой самоспасатель, он действует определенное время. Если стоишь и не двигаешься, то он действует в несколько раз дольше. Он предназначен для того, чтобы дождаться спасателей либо выйти из шахты, если ты находишься недалеко. Но человек может не сразу понять, что произошло, или устройство может не сработать. И тогда люди задыхаются - угарный газ очень ядовит», - рассказал шахтер.

Задымление в шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября. Сообщается об 11 погибших, 32 человека были доставлены в Центр помощи шахтерам в Кемеровской области.

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