Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Центре помощи шахтерам рассказали о состоянии пострадавших в шахте в Кузбассе

Алексей Курильченко
15:51 25.11.2021
В медицинский центр доставили 32 человека - состояние большинства из них оценивается как легкой степени тяжести.
© Видео: Центр помощи шахтерам © Фото: Центр помощи шахтерам
Читайте нас на:

В Центр помощи шахтерам в Кемеровской области было доставлено 32 человека, которые пострадали при задымлении шахты «Листвяжная». По словам главврача центра Оксаны Черниковой, большая часть из них получили травмы легкой степени тяжести.

«В настоящее время поступило 32 человека. 30 человек находятся в состоянии легкой степени тяжести. Все пациенты расположены в хирургическом отделении и отделении травматологии - они стабильны. Два человека в настоящий момент находятся в реанимации в состоянии средней степени тяжести», - сообщила главврач.

Заместитель губернатора области Алексей Цигельник провел в центре обход совместно с врачами и замминистра здравоохранения РФ Олегом Гридневым. С родственниками пострадавших работали психологи и волонтеры, отметила Черникова.

Ранее губернатор Кемеровской области объявил трехдневный траур по погибшим шахтерам. В регионе с 26 по 28 ноября приспустят государственные флаг и отменят все развлекательные мероприятия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:20 В стране и мире
Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности
15:22 В стране и мире
В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам
15:55 В стране и мире
Марка Рудинштейна подключили к аппарату ИВЛ
16:03 В стране и мире
В Северной Осетии закон о QR-кодах не набрал нужное число голосов
15:10 В стране и мире
Видео
В МИД заявили, что Россия выступает против действий США по срыву Олимпиады в Пекине
Популярное
Госдума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах 16 декабря
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Видео
Тренер пловчихи Симоновой раскрыл подробности задержания в Пулково
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
Тренер «Наполи» не стал пожимать руку тренеру «Спартака» после поражения
Видео
Путешественник рассказал, что ожидает застрявшую в океане семью россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.