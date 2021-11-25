В Центре помощи шахтерам рассказали о состоянии пострадавших в шахте в Кузбассе

В Центр помощи шахтерам в Кемеровской области было доставлено 32 человека, которые пострадали при задымлении шахты «Листвяжная». По словам главврача центра Оксаны Черниковой, большая часть из них получили травмы легкой степени тяжести.

«В настоящее время поступило 32 человека. 30 человек находятся в состоянии легкой степени тяжести. Все пациенты расположены в хирургическом отделении и отделении травматологии - они стабильны. Два человека в настоящий момент находятся в реанимации в состоянии средней степени тяжести», - сообщила главврач.

Заместитель губернатора области Алексей Цигельник провел в центре обход совместно с врачами и замминистра здравоохранения РФ Олегом Гридневым. С родственниками пострадавших работали психологи и волонтеры, отметила Черникова.

Ранее губернатор Кемеровской области объявил трехдневный траур по погибшим шахтерам. В регионе с 26 по 28 ноября приспустят государственные флаг и отменят все развлекательные мероприятия.