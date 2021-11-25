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«Троих выносили»: шахтер раскрыл подробности трагедии в Кузбассе

Елизавета Потейчук
16:29 25.11.2021
Со слов Руслана Клементьева, спастись успели те шахтеры, которые приехали работать в первую смену.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Патрин, РИА Новости
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Шахтер Руслан Клементьев в беседе со «Звездой» поделился подробностями происходящего во время трагической ситуации с задымлением шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. По его словам, после взрыва из шахты успели спастись те, кто приехал работать в первую смену.

«Может быть, взрыв, я не знаю. Я приехал в первую смену, должен был менять третью смену. Ко второй вахте мы приехали с мужиками, произошел взрыв. Те, кто приехал на первую вахту, успели спастись, не доходя до рабочего места», - рассказал шахтер.

Кроме того, Клементьев пояснил, что во время задымления некоторые работники шахты выходили сами, а некоторых выносили. Шахтер также подчеркнул, что средство самоспасения было персонально у всех шахтеров, и в случае чрезвычайной ситуации работник должен его включать.

Ранее в Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим шахтерам. О распоряжении сообщил губернатор региона Сергей Цивелев.

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