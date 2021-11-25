«Троих выносили»: шахтер раскрыл подробности трагедии в Кузбассе

Шахтер Руслан Клементьев в беседе со «Звездой» поделился подробностями происходящего во время трагической ситуации с задымлением шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. По его словам, после взрыва из шахты успели спастись те, кто приехал работать в первую смену.

«Может быть, взрыв, я не знаю. Я приехал в первую смену, должен был менять третью смену. Ко второй вахте мы приехали с мужиками, произошел взрыв. Те, кто приехал на первую вахту, успели спастись, не доходя до рабочего места», - рассказал шахтер.

Кроме того, Клементьев пояснил, что во время задымления некоторые работники шахты выходили сами, а некоторых выносили. Шахтер также подчеркнул, что средство самоспасения было персонально у всех шахтеров, и в случае чрезвычайной ситуации работник должен его включать.

Ранее в Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим шахтерам. О распоряжении сообщил губернатор региона Сергей Цивелев.