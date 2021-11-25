Девять шахтеров обнаружены погибшими после задымления шахты в Кузбассе

Девять шахтеров обнаружены погибшими после задымления шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщается на официальном сайте администрации правительства Кузбасса.

«В 08.51 на шахте "Листвяжная" в пгт Грамотеино Беловского городского округа на глубине 250 метров произошло задымление. Работа в шахте приостановлена. В шахте находилось 285 горнорабочих. На поверхность вывели 237 человек. В шахте остаются 49 человек, на 15.05 девять из них обнаружены погибшими», - говорится в сообщении.

По данным Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях», в спасательных работах участвуют 173 человека и 39 единиц техники. От МЧС - 132 человека и 25 единиц техники.

Ранее губернатор региона Сергей Цивилев, находящийся на месте происшествия, провел совещание по видеосвязи с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном. В ходе него стало известно, что остающиеся внутри шахты работники могут находиться в дальних ее участках, связь с которыми отсутствует. По факту случившейся трагедии в СУ СК РФ по Кемеровской области уже организовали проверку.