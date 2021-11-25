В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивелев объявил 26, 27 и 28 ноября днями траура по шахтерам, которые погибли из-за аварии на шахте «Листвяжная». В эти дни в регионе будут приспущены государственные флаги, а также отменены развлекательные мероприятия и передачи.

«Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования родным и близким. Дни с 26 по 28 ноября в Кузбассе будут днями траура. Правительство Кузбасса сделает все возможное, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших», - сообщается на сайте областной администрации.

Ранее Цивилев сообщил, что в шахте обнаружены тела 11 шахтеров. На данный момент на месте трагедии продолжают работать спасатели.