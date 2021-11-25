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«Большая беда, люди погибли»: Путин отреагировал на трагедию в Кузбассе

Егор Левин
15:16 25.11.2021
Глава государства выразил надежду на спасение как можно большего количества шахтеров, которые еще остаются на данный момент внутри шахты.
«Большая беда, люди погибли»: Путин отреагировал на трагедию в Кузбассе
© Фото: Администрация Правительства Кузбасса
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Президент России Владимир Путин, ранее выразивший соболезнования семьям погибших в Кемеровской области шахтеров, назвал случившееся «большой бедой».

«Действительно, это большая беда, люди погибли. Кроме того, что дал соответствующие распоряжения службам, которые должны заниматься спасением людей и помощью пострадавшим и семьям погибших, конечно, мысленно с ними», - сказал глава государства на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.

Путин заявил, что несколько раз связывался с губернатором региона Сергеем Цивилевым, чтобы обсудить ситуацию на месте трагедии. По его словам, соответствующие службы на месте делают все возможное. Президент выразил надежду на спасение как можно большего количества шахтеров, которые еще остаются на данный момент внутри шахты.

В свою очередь, Вучич также выразил свои соболезнования в связи со случившейся трагедией. Сербский лидер посочувствовал российскому коллеге и семьям погибших.

Ранее стало известно, что число шахтеров, обнаруженных погибшими после задымления шахты «Листвяжная», составляет 11 человек. На поверхность из шахты были подняты 237 человек. В СУ СК РФ по Кемеровской области организовали проверку по факту случившейся трагедии, а позже возбудили уголовное дело.

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