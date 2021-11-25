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Россия предложит на экспорт тяжелые беспилотники и дроны-камикадзе

12:24 25.11.2021
В 2021 году на внешний рынок выведен разведывательно-ударный беспилотник «Орион-Э», по нему ведется более десяти контрактных переговоров, отметили в «Рособоронэкспорте».
Россия предложит на экспорт тяжелые беспилотники и дроны-камикадзе
© Фото: «Рособоронэкспорт»
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«Рособоронэкспорт» ( входит в госкорпорацию «Ростех») отмечает рост интереса иностранных партнеров к отечественным беспилотникам и планирует в ближайшее время расширить линейку военной техники на международном рынке за счет дронов-камикадзе и тяжелых ударных БЛА. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

«Готовимся к выводу в ближайшее время новых образцов, среди которых дроны-камикадзе и тяжелые ударные аппараты», – приводит его слова пресс-служба Ростеха.

Михеев рассказал, что в 2021 году на внешний рынок выведен разведывательно-ударный беспилотник «Орион-Э», по нему ведется более десяти контрактных переговоров. Кроме того, заказчики получили свыше 50 беспилотников «Орлан-10Е».

Ранее генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков на выставке Dubai Airshow 2021 в ОАЭ заявил, что группой ударных беспилотников «Орион-Э» в дальнейшем сможет управлять всего один оператор. На этой выставке первый раз на Ближнем Востоке был продемонстрирован полноразмерный макет этого аппарата.

В октябре сообщалось, что беспилотник «Орион» можно оснастить спутниковым терминалом, который позволит управлять аппаратом из любой точки мира.

Материл подготовил Андрей Аркадьев, Сергей Александров

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