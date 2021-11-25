Космический аппарат МО РФ, запущенный с Плесецка, принят на управление наземными силами ВКС

Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом ВКС с космодрома Плесецк в Архангельской области, в расчетное время выведен на целевую орбиту. Как старт, так и выведение на орбиту прошли в штатном режиме. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Через две минуты после старта ракета-носитель была принята на сопровождение наземными средствами управления Главного испытательного космического центра имени Титова.

Аппарат принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил. С ним установлена устойчивая телеметрическая связь. В Минобороны сообщают, что бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Как только аппарат был принят на управление, ему присвоили порядковый номер «Космос-2552». Офицеры Центра контроля космического пространства внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства как сам аппарат, так и разгонный блок «Фрегат».

Всего в обеспечении запуска было задействовано более 40 наземных измерительных средств и свыше 70 боевых расчетов 15-й армии ВКС.

Ранее сообщалось о визите в Плесецк министра обороны России Сергея Шойгу. Тогда министр осмотрел монтажно-испытательный корпус космодрома Плесецк. Именно там проходят финальную сборку и последние наземные испытания тяжелые ракетоносители «Ангара-А5».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов