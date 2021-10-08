Тяжелые ракеты и современный госпиталь: как прошла поездка Шойгу под Архангельск

Министр обороны Сергей Шойгу сегодня осмотрел монтажно-испытательный корпус космодрома Плесецк. Именно там проходят финальную сборку и последние наземные испытания тяжелые ракетоносители «Ангара-А5». Кроме того, министр принял участие в закладке камня в основание гарнизонного госпиталя, где смогут лечиться и военные, и гражданские - жители Архангельской области.

Сергей Шойгу открыл памятный камень в основании нового военного госпиталя на 300 коек. До сих пор стоит почетный караул около этого камня, и строительство начнется уже в ближайшее время.

Пока есть только план здания, но уже понятно, что в этом новом госпитале будет все, что необходимо, начиная от компьютерного томографа, всех средств диагностики, рентген-аппаратов, до специальной электропечи для производства зубных протезов. Ну и, конечно, полноценное инфекционное отделение, оборудованное аппаратами искусственной вентиляции легких.

«Уже к концу 2023 года эта стройка будет завершена, я в этом убежден и уверен. Потому что закладка камня - это не просто камень. Это значит, что готов проект, это значит, что изыскано финансирование, это значит, что строители уже с сегодняшнего дня могут приступать к работе», - отметил Шойгу.

Сергей Шойгу был также и в новом монтажно-испытательном корпусе на космодроме «Плесецк». Сюда по специальной ветке железной дороге доставляют части ракет-носителей, и уже там объединяют их в один космический корабль.

Еще пока части ракет, баки с горючим и разгонный модуль стоят по отдельности. Разгонный модуль, кстати, новый, ранее «Ангара-А5» оснащалась блоком «Бриз», сегодня это блок «Персей». Он более мощный и более точный. Он позволит экономить топливо и брать на борт больше полезной нагрузки.

Старт «Ангары-А5» запланирован на декабрь. Здесь продолжают испытания. От легких «грузовиков», поднимающих на орбиту всего 2,5 тонны груза, до сверхтяжелых ракет-носителей, способных вывести на орбиту до 35 тонн.

Также строится новое здание - монтажно-испытательный комплекс. И работы там ведутся с опережением на год.

Кроме всего прочего, здесь разрабатывают и испытывают перспективные ракетные комплексы, которые будут поддерживать орбитальную группировку России в течение десятилетий. В этом году предварительно произойдет старт тяжелого ракетоносителя, а в следующем запустят две тяжелые и две легких ракеты.