Госдума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах 16 декабря

Рассмотрение законопроектов кабмина РФ об обязательных QR-кодах в транспорте и общественных местах может быть проведено Государственной Думой 16 декабря. Такая информация следует из текущего состояния календаря рассмотрения вопросов Госдумой России.

Соответствующие данные размещены на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Проекты о введении новых противоэпидемических ограничений были внесены в ГД 12 ноября. Позже стало известно, что Дума приняла инициативы на рассмотрение и планирует провести первое чтение в декабре.

Согласно составленным правительством РФ документам, граждане страны смогут посещать общественные места лишь при наличии QR-кода о вакцинации, медицинского отвода или документа, подтверждающего недавнее перенесение коронавирусной инфекции. Те же правила коснутся междугородних и международных перемещений авиационным или железнодорожным транспортом.