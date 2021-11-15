В Госдуме приняли к рассмотрению законопроект о QR-кодах в общественных местах

Государственная дума приняла к рассмотрению законопроекты о введении в России системы QR-кодов при посещении общественных мест. Первое чтение этих законопроектов запланировано уже на декабрь. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что данный проект был разослан в Общественную палату РФ и Счетную палату РФ, в Совет Федерации и в регионы России для обсуждения до 14 декабря этого года включительно.

«Предложенный к рассмотрению законопроект о введении QR-кодов вызвал широкий резонанс среди россиян, поэтому необходимо не торопиться и обсудить его», - передает ТАСС комментарий депутата Петра Толстого о законопроекте.

Во время заседания Совета Государственной думы Толстой предложил создать рабочую группу по доработке этого законопроекта и провести парламентские слушания. Также он призвал членов Правительства, Совета Федерации, представителей силовых ведомств и иные государственные структуры принять участие в обсуждении законопроекта.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повсеместном использовании QR-кодов при посещении общественных мест. QR-код должен подтверждать полученную вакцинацию, перенесенное заболевание или полученный медицинский отвод.