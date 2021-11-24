Врач перечислила противопоказания для употребления моркови

При некоторых заболеваниях от употребления моркови лучше отказаться. Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева. Как пояснила специалист, речь идет о болезнях печени, язве желудка и энтерите. По словам доктора, при этих патологиях печени организм не может нормально усвоить каротин.

«Если орган нездоров, то он не может усвоить каротин. В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок тонкой кишки», - цитирует РИА Новости диетолога.

Тем, у кого нет противопоказаний, стоит включать морковь в рацион, особенно она полезна для кожи, сердечно-сосудистой системы, удобна при похудении.

Кроме того, Кораблева дала советы, как правильно выбрать овощ. Не следует употреблять в пищу мягкий и бугристый корнеплод, а также испещренный пятнами и трещинами. В этом случае у моркови испорчена середина, уточнила специалист. Овощ, ботва у которого слишком густая, скорее всего, окажется твердым, добавила врач.