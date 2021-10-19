Диетолог назвала недорогие продукты для похудения

Специалист дала рекомендации по питанию тем людям, которые хотят скорректировать вес. Как указала эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско, в ежедневный рацион необходимо включать овощи разных цветов. Исключением являются крахмалистые кукуруза и картофель. Как отметила врач в беседе с РИА Новости, желательно употреблять в первую очередь те овощи, которые растут в регионе проживания: всевозможные виды капусты, кабачок, зелень и так далее. При этом эксперт посоветовала не заправлять их замысловатыми сложными соусами.

По словам Тараско, для любой диеты важно наличие легкоусвояемого белка, который содержится в курице, индейке, говядине, яйцах и твороге. Также полезно в рацион добавить немного углеводов из цельных круп, нерафинированные растительные масла либо горсть орехов. Один-два раза в день можно порадовать себя сезонными фруктами и сухофруктами. В отношении последних стоит ограничиться 30-40 граммами, сказала диетолог.

Недорогим и полезным продуктом для похудения является морковь. Корнеплод богат клетчаткой, витамином К, антиоксидантами, калием и бета-каротином.

По мнению доктора, обратить внимание стоит и на бобовые, которые содержат большое количество клетчатки, белка, калия, магния, фолиевой кислоты и железа.

Из фруктов полезен грейпфрут, укрепляющий иммунитет и содержащий много полезных микро- и макроэлементов, в том числе витамины А, С, B6, кальций, фосфор, фолиевую кислоту, магний, калий и медь.