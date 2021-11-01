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Диетолог назвала самые полезные осенние продукты

Анна Назайкина
06:50 01.11.2021
В частности, специалист посоветовала обратить внимание на такие фрукты, как яблоки, груши, сливы, нектарины, мандарины, фейхоа и авокадо.
Диетолог назвала самые полезные осенние продукты
© Фото: pexels.com
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В такое богатое на урожай время года, как осень, можно встретить большое количество полезных сезонных продуктов - фруктов, овощей, зелени, ягод, грибов, орехов и семян. О том, какие осенние плоды наиболее полезны для здоровья, в беседе с «Известиями» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог Ульяна Румянцева.

Так, эксперт обратила внимание на корнеплоды: свеклу, картофель, морковь, репу, редьку, редис, топинамбур, сельдерей, дайкон, пастернак. В них содержится большое количество витаминов и микроэлементов. Подавляющее большинство этих продуктов доступно летом, однако и остатки урожая, которые были собраны в сентябре, при должном хранении остаются свежими до самой зимы.

Кроме того, специалист посоветовала употреблять в осенний сезон такие овощи, как помидоры, огурцы, кабачки, цукини, патиссоны, белокочанная капуста, брокколи, цветная капуста, болгарский перец, тыква. По словам Румянцевой, они обладают богатым микроэлементным составом, а также содержат необходимые для здоровья витамины, биотин, фолиевая кислоту.

Также врач посоветовала в этот период года обратить внимание на фрукты. Осенью специалист порекомендовала употреблять яблоки, груши, сливы, нектарины мандарины, фейхоа, авокадо. Эти плоды, по словам врача, лучше потреблять в течение всей осени, чтобы восполнить нехватку витаминов и микроэлементов.

Говоря об осенних ягодах, врач отметила калину, клюкву, облепиху, гранат, виноград - эти плоды наиболее богаты полезными свойствами для организма.

Ранее нутрициолог Дарья Савельева рассказала, что во время сбора урожая количество фруктов на продажу растет. Соответственно, падают цены, что мотивирует многих людей «наесться впрок», пользуясь возможностями, которые дает сезон. Эксперт объяснила опасность такой привычки.

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