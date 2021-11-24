В Госдепе США заявили о контактах с РФ по ситуации вокруг Украины

Представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты по ситуации вокруг Украины с Россией, в том числе по линии Госдепартамента и разведсообщества.

«Мы проводили дискуссии с российскими представителями по этой теме, о некоторых из них было объявлено открыто, в том числе по нашей линии (Госдепартамента - Прим.ред.), по линии Совета национальной безопасности, по линии разведывательного сообщества. Вы знаете о визите директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву несколько недель назад», - сообщил Прайс.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что на возможной встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Джозефа Байдена будет обсуждаться в том числе и Украина.

Также президент России Владимир Путин призвал сохранять состояние напряжения на Западе. В частности, российский лидер поручил Сергею Лаврову добиваться предоставления РФ серьезных, долгосрочных гарантий безопасности на западном направлении.