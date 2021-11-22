В МИД анонсировали обсуждение Украины на возможной встрече Путина и Байдена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на возможной встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Джозефа Байдена будет обсуждаться в том числе и Украина. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил на пресс-конференции.

«В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», - сообщил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин призвал сохранять состояние напряжения на Западе. В частности, российский лидер поручил Сергею Лаврову добиваться предоставления РФ серьезных, долгосрочных гарантий безопасности на западном направлении.