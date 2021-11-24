Путешественник рассказал, что ожидает застрявшую в океане семью россиян

Семья путешественников Клочковых из Новосибирска, отправившихся в кругосветное путешествие с двумя детьми, накануне привлекла к себе повышенное внимание из-за довольно странной истории. К настоящему времени россияне уже 78 дней находятся в автономном плавании на своей яхте и нигде не могут пришвартоваться из-за ковидных ограничений.

«Звезда» попросила российского полярного путешественника и общественного деятеля Матвея Шпаро поделиться своим мнением о ситуации, а заодно и рассказать, стоит ли, как он считает, идти на подобные приключенческие авантюры во время пандемии COVID-19. В первую очередь путешественник заметил, что в случае с Клочковыми проблема распространения коронавируса стоять вообще не должна.

«У этой абсолютно замечательной, с моей точки зрения, семьи вероятность заразиться коронавирусом в открытом океане все-таки точно сведена к нулю. Потому что, кроме рыб, по-моему, там, где они путешествуют, ничего нет», - подметил он.

Ответ на вопрос, стоит ли пускаться в путешествие в разгар пандемии, Шпаро дал однозначный - да, и еще как.

«Я думаю, что вообще путешествовать надо всегда, и путешествовать надо много. Потому что, если мы будем бояться и будем сидеть все дома... мы можем стать совсем-совсем скучными, неинтересными, и умереть именно от этого. А нет, наверное, ничего хуже, чем умереть скучным человеком», - заключил он.

Эксперт отметил, что та же семья Клочковых сейчас, в своем путешествии, открывает для себя абсолютно новые горизонты, векторы и истории. Ведь отправиться в двухгодичное путешествие только с семьей, как он считает - совершенно замечательный опыт.

«Образование происходит прямо на этой лодке. Они покупают книжки, покупают учебники. Дети, с одной стороны, приобретают и черпают знания из учебников, а с другой стороны, все-таки, они живут в настоящем мире, и они понимают такие важные ценности, как дружба, забота друг о друге, забота о ближнем, о себе. Вообще очень сложно в нашем цифровом компьютеризированном мире... остаться человечным. А у них это точно получается. И вообще, когда ты отправляешься в путешествие, то самое важное в таком оффлайн-путешествии, что ты остаешься человеком», - поделился мыслями Шпаро.

Путешественник рассказал, что он сам каждый год формирует из московских школьников команду, которая отправляется на Северный полюс. И пускай дети проводят в поездке не месяцы, и не годы, а всего лишь семь дней, но для любого ребенка, отметил Шпаро, оказаться в таких нестандартных для себя условиях и, более того, в месте, где, возможно, никого до них раньше не было - огромное и удивительное событие. Еще более удивительные впечатления, по его мнению, получают дети отважных новосибирцев.

«Потому что когда ты пересекаешь Тихий океан или Атлантический океан, или Северный Ледовитый океан, ты точно находишься в том месте, где кроме тебя никто никогда не был. Это здорово. Это остается на всю жизнь. И ты вот с этим багажом эмоций, багажом своих достижений дальше идешь во взрослую жизнь. И это, с моей точки зрения, лучше, чем любые цифровые компетенции, которые ты можешь приобрести, сидя за компьютером», - отметил общественный деятель.

Отдельным предметом обсуждения в вопросах путешествий, а в особенности таких масштабных путешествий с детьми, всегда становится вопрос безопасности. На этот счет позиция у Матвея Шпаро философская: «вся наша жизнь - это один большой риск». Ведь в любой момент, даже во время обычной прогулки по двору, человеку на голову может упасть случайный кирпич или сосулька. Тогда и вылазка в Заполярье выходит не то, чтобы особенно опасным мероприятием.

«Вроде как опасно, а вроде как и нет. Все-таки мы организуем большое количество путешествий для детей: в Карелии, в Краснодарском крае, на Северном полюсе, в разных местах нашей замечательной страны. Для того, чтобы путешествия были безопасны, ты должен очень хорошо думать о том, куда же ты отправляешься... быть готовым к тому, что тебя может встретить на пути. Ты должен быть технически и психологически готов», - высказался путешественник.

Конкретно семья Клочковых, как он полагает, готова ко многим историям и приключениям. Не должна стать слишком серьезной проблемой для них и та ситуация, в которой они на сегодняшний момент оказались.

«Все-таки существует морская конвенция о том, что любому судну в океане любое другое судно должно оказать помощь. Они бы не вышли на своей яхте в плавание, если бы у них не было средств обеспечения безопасности и средства обеспечения связи», - объяснил Шпаро.

По морским правилам, как рассказал эксперт, у семейства на борту обязательно должны находиться и спутниковые телефоны, и спасательные буи, и коротковолновая станция.

«Если они начнут терпеть бедствие или если им необходима будет серьезная медицинская помощь, то они включат буи Коспас-Сарсат и суда, которые находятся рядом (а все-таки они путешествуют по тем морским маршрутам, по которым обычно ходят суда), ближайшее судно должно будет прийти на помощь. И оно, конечно, придет, потому что это закон моря», - подытожил путешественник.

Ранее старшая дочь семейства Клочковых, Наталья, рассказала, что у них имеется план по возвращению в Россию. Добраться до родной страны отправившиеся в кругосветное плавание жители Новосибирска планируют через Болгарию, либо через Владивосток.