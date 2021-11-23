Дочь Клочковых рассказала, что у семьи есть план по возвращению в Россию

Российская семья, которая отправилась в кругосветное путешествие, оказалась в затруднительном положении из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. К настоящему моменту родители с двумя детьми уже 77 дней находятся в автономном плавании и не могут нигде пришвартоваться. Старшая дочь семьи Наталья Клочкова рассказала «Звезде» о дальнейших планах по возвращению.

«Ремонт требуется, вода не на высоком уровне. Ситуация следующая: у них скоро сломается опреснитель через некоторое время после выхода. И чистой воды будет в ограниченном количестве. Ситуация странная с точки зрения того, что не предоставляют заход на землю с учетом того, что они более семи дней в самоизоляции. Если бы были вирусы, то они бы уже истребились. Не пускают по причине того, что опасно. Это ограниченные входы, это везде так, во всех странах», - сказала Наталья.

Она добавила, что у семьи есть несколько вариантов, чтобы вернуться обратно в Россию.

«У них есть два варианта, через которые они будут возвращаться. Первый вариант - через Болгарию. Второй - через Владивосток», - сказала Клочкова.

В заключение было отмечено, что если бы ситуация была бы критичной, то родителей эвакуировали на вертолете. Но этого не требуется.

Ранее Оскар Конюхов, сын мореплавателя Федора Конюхова, рассказал, что в настоящее время Клочковы следуют во Французскую Полинезию с надеждой быть принятыми хотя бы там. С учетом длительности пути к моменту приближения к новым берегам семья будет находиться в незапланированном автономном плавании примерно 90 дней.