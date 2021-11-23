Российская семья с детьми застряла в открытом океане без запасов продовольствия

Российская семья, отправившаяся в кругосветное путешествие, оказалась в затруднительном положении из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. К настоящему моменту родители с двумя детьми уже 77 дней находятся в автономном плавании и не могут нигде пришвартоваться.

Путешественники из Новосибирска попытались остановиться на территории нескольких стран и гособразований, таких как Новая Зеландия, острова Кука и Австралия (остров Рождества), однако везде встретили отказ из-за норм, связанных с пандемией COVID-19. При этом на лодке заканчиваются запасы пресной воды и уже давно нет свежих продуктов, из-за чего семейство Клочковых вынуждено питаться сублимированной пищей.

Как рассказал Оскар Конюхов, сын мореплавателя Федора Конюхова, россияне пробовали объяснить представителям властей свое положение и даже попытались договориться о поставке продуктов береговыми службами за плату, но ничего не вышло. Не остановило иностранную администрацию даже то, что после такого количества дней в океане путешественники никак не могут быть носителями вируса.

«Для этих стран буква закона дороже. Это вопиющее безобразие», - возмутился Конюхов в интервью Lenta.ru.

Он добавил, что в настоящее время Клочковы следуют во Французскую Полинезию с надеждой быть принятыми хотя бы там. С учетом длительности пути к моменту приближения к новым берегам семья будет находиться в незапланированном автономном плавании примерно 90 дней.