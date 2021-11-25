Антонов заявил, что США продолжают следовать курсу на разрушение связей с РФ

Администрация президента США Джо Байдена продолжает следовать курсу на разрушение связей с РФ в областях, которые не имеют отношения к политике. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя американские рестрикции в отношении Московского физико-технического института (МФТИ).

«Администрация продолжает деструктивную линию на разрушение связей в областях, которые к политике не имеют никакого отношения. Заявления о том, что МФТИ является "конечным военным пользователем", не выдерживают критики», - заявил российский посол.

Антонов отметил, что ВУЗ действительно готовит специалистов, которые после выпуска будут работать, в том числе, на предприятиях военно-промышленного комплекса. Однако посол не понимает, как это может угрожать нацбезопасности США.

«Никаких фактов нам, как обычно, представлено не было. Каждые новые рестрикции - упущенная возможность для нормализации двусторонних связей», - написано в Facebook посольства РФ в США.

Ранее Госдума потребовала немедленно прекратить дискриминацию граждан России в США. В проекте заявления говорится о притеснении представителей русской общины в США и нарушении их законных прав.