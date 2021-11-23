В Госдуме РФ потребовали немедленно прекратить дискриминацию граждан России в США

Депутаты Госдумы РФ намерены обсудить агрессивные действия властей США по отношению к российским гражданам, проживающим или пребывающим на территории Соединенных Штатов. Соответствующий проект уже подготовлен и размещен в электронной базе на сайте парламентариев.

Парламентарии намерены потребовать «немедленного прекращения притеснений представителей русской общины» в США и соблюдения их прав. Проект заявления внес Комитет палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

В тексте отмечено, что на протяжении последнего года не менее 300 представителей русской диаспоры, постоянно проживающих в США, «подверглись преследованию по надуманным основаниям американскими спецслужбами».

«В связи с жестким и беспрецедентным давлением властей Соединенных Штатов Америки 18 ноября 2021 года был вынужден приостановить свою работу Координационный совет организаций российских соотечественников США», - говорится в заявлении.

В проекте документа указали на обыски и допросы, изъятие личных вещей и давление, которое оказывалось на россиян в рамках якобы проводящегося расследования по не имеющему ничего общего с действительностью подозрению в деятельности без специальной регистрации в качестве иностранных агентов.

«Эти действия грубо нарушают права наших соотечественников в США и вынуждают граждан РФ фактически отказаться от сохранения русского языка и культуры, от права на свою идентичность, что противоречит положениям Конституции США», - говорится в проекте заявления.

Госдума намерена объявить такие действия недружественными. Отдельно отмечается, что содержание данного документа согласовано с заместителем главы МИД РФ Андреем Руденко.