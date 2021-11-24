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«Бывают не только русскими»: Захарова о поимке украинских хакеров Европолом

Кира Тило
23:40 24.11.2021
Представитель российского МИД также сообщила, что от кибератак пострадали жители 71 страны, а суммарный ущерб составил 120 миллионов долларов.
«Бывают не только русскими»: Захарова о поимке украинских хакеров Европолом
© Фото: pexels.com
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Европол и Евроюст за прошлый месяц провели серию операций по поимке и аресту хакерских групп. Жертвами злоумышленников, которые оказались украинцами, стали около двух тысяч человек в 71 стране, а ущерб от их действий составил 120 миллионов долларов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Русские хакеры? Но нет, сюрприз: они все оказались украинцами. Пострадали компании в США, Великобритании, Франции и других странах Запада. Группировки вели преступную деятельность как минимум с 2019 года», - написала Захарова в своем Telegram.

Представитель российского дипведомства также задалась вопросами: где заявления западных партнеров о хакерах и их атаках, и где угрозы санкций Киеву. Она также опровергла, что американские специалисты могли не догадываться о существовании «нерусских хакеров».

«Вашингтону обо всем этом очень хорошо известно, учитывая, что в операции Европола принимали участие сотрудники ФБР. Так где тогда заявления Белого дома и Госдепа, где передовицы американских газет с вопросом: а может хакеры бывают не только русскими?», - подчеркнула Захарова.

Ранее в прессе появилась информация о кибератаке системы электронной почты Федерального бюро расследований США. СМИ сообщали, что хакеры якобы разослали с почтового ящика «десятки тысяч писем». Позже ФБР обнародовало факт того, что с его электронных адресов высылались письма от неизвестного имени. При этом в ведомстве отрицают наличие взлома в системе.

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