СМИ: хакеры взломали систему электронной почты ФБР

Хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований США, сообщили в СМИ. Согласно источникам журналистов, у ФБР есть несколько систем электронной почты - секретная и общедоступная. По словам бывшего помощника спецагента ФБР Остина Бергласа, якобы взломана внешняя учетная запись почты.

«Это внешняя учетная запись, которая используется для обмена и передачи несекретной информации», - цитирует Бергласа агентство Bloomberg.

Издание сообщает, что хакеры якобы разослали с почтового ящика «десятки тысяч писем» с предупреждением о возможной кибератаке. В ФБР рассказали журналистам, что в ведомстве знают о произошедшем, но дополнительную информацию предоставить не могут.