ФБР подтвердило рассылку фейковых писем со своей почты

Федеральное бюро расследований США обнародовало факт того, что с его электронных адресов высылались письма от неизвестного имени. При этом в ведомстве отрицают наличие взлома в системе.

«ФБР в курсе ошибки в настройках программного обеспечения, которая временно позволило воспользоваться правоохранительным порталом LEEP и рассылать фейковые письма. LEEP - это IT-инфраструктура ФБР, которую мы используем для коммуникации с нашими партнерами в правоохранительных органах на уровне штатов и на местном уровне», - отмечает ФБР в своем Twitter.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что на данный момент неисправности, связанные с незащищенностью системы удалось устранить.

В СМИ сообщалось, что хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований США. По данным прессы, злоумышленники разослали с почтового ящика «десятки тысяч писем».