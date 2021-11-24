Депутат бундестага ФРГ назвал неприемлемыми новые санкции США против «Северного потока - 2»

Новые санкции США против «Северного потока - 2» неприемлемы. Об этом заявил депутат фракции партии «Союз 90/Зеленые» в бундестаге ФРГ Омид Норипур.

«Новые санкции США неприемлемы и для противников "Северного потока - 2"», - сказал Норипур.

Он также добавил, что в партии, которая «боролась с этим трубопроводом» не могут понять, какой «дружбы здесь добиваются, если к друзьям тоже применяют санкции».

«Какой дружбы здесь добиваются, когда к друзьям применяются санкции, если они ведут дела с третьими сторонами. Трубопровод есть и останется неверным немецким решением - не американским», - цитирует Норипура РИА Новости.

Во вторник, 23 ноября, министерство финансов США ввело новые санкции, связанные с трубопроводом «Северный поток - 2», в отношении компании Transardia и судна Marlin. По мнению посла России в США Анатолия Антонова, эти санкции являются нарушением международного права. Он отметил, что все подобные действия, направленные против нефтегазового экспорта РФ, могут рассматриваться лишь как пример недобросовестной конкуренции, которая подрывает принципы свободного рынка.