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Посол РФ в США назвал неприемлемыми новые санкции по «Северному потоку - 2»

Анна Берестовая
04:23 23.11.2021
Антонов также добавил, что РФ полностью отвергает предъявляемые стране обвинения, касающиеся ее энергетической политики.
Посол РФ в США назвал неприемлемыми новые санкции по «Северному потоку - 2»
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
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Возможное введение американскими властями новых санкций, связанных с трубопроводом «Северный поток - 2», является нарушением международного права. Соответствующее заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов.

Он отметил, что все подобные действия, направленные против нефтегазового экспорта РФ, могут рассматриваться лишь как пример недобросовестной конкуренции, которая подрывает принципы свободного рынка.

«Диалог через санкции неприемлем», - обозначил дипломат.

Антонов указал, что желание негативным образом повлиять на энергетическое сотрудничество между Россией и Евросоюзом Вашингтон демонстрирует уже несколько лет. Сначала это проявлялось в попытках не дать завершиться строительству газопровода. Теперь же, после неудачи первого плана, в США стараются осложнить и задержать ввод «Северного потока» в эксплуатацию.

«И это при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу», - приводится замечание посла на странице дипмиссии в Facebook.

Антонов также добавил, что Москва полностью отвергает предъявляемые стране обвинения, касающиеся ее энергетической политики. По его словам, такого рода заявления лишь показывают неуважение Соединенных Штатов к своим европейским союзникам, которым РФ не раз доказала на практике свою надежность в роли партнера в энергетической отрасли.

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