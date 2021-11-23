В США ввели санкции против компании и судна, связанных с «Северным потоком - 2»

Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении компании Transardia и судна Marlin. Санкции связаны с трубопроводом «Северный поток - 2». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее о соответствующих мерах сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. По его словам, против компании Transadria Ltd. вводятся санкции в соответствии с законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) от 2019 года, а принадлежащее компании судно Marlin должно идентифицироваться как «заблокированная собственность».

Посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, заявил, что введение американскими властями новых санкций, связанных с трубопроводом «Северный поток - 2», является нарушением международного права. Он же подчеркнул, что все подобные действия с американской стороны могут рассматриваться лишь как пример недобросовестной конкуренции, которая подрывает принципы свободного рынка.