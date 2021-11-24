В Москве на расчистку снега бросили более шести тысяч единиц спецтехники

Московские власти выделили около 6,5 тысяч единиц спецтехники для борьбы с последствиями сильного снегопада на дорогах города. Тем не менее, в столице продолжает наблюдаться сложная ситуация с движением. На особо сложных участках ЦОДД создал «Зеленые коридоры», призванные улучшить ситуацию.

«Всем , кто еще не успел сесть за руль и встать в пробку сегодня рекомендуют ехать на МЦК или метро. Сегодня этот транспорт однозначно быстрее чем машина. Такие итоги первого серьезного снегопада в столице», - сообщил корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев.

Также сообщается о перебоях с авиарейсами в столичных аэропортах - взлетные полосы перекрывают для обработки противогололедными средствами.

Ранее на дорогах Москвы из-за сильного снегопада и метели образовались 10-балльные пробки. Самые сильные заторы наблюдались по Садовому кольцу и на большей части Третьего транспортного кольца.