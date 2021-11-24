Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве на расчистку снега бросили более шести тысяч единиц спецтехники

Алексей Курильченко
Алексей Алексеев
21:50 24.11.2021
В это время ЦОДД создал в столице «зеленые коридоры» на особо сложных направлениях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Читайте нас на:

Московские власти выделили около 6,5 тысяч единиц спецтехники для борьбы с последствиями сильного снегопада на дорогах города. Тем не менее, в столице продолжает наблюдаться сложная ситуация с движением. На особо сложных участках ЦОДД создал «Зеленые коридоры», призванные улучшить ситуацию.

«Всем , кто еще не успел сесть за руль и встать в пробку сегодня рекомендуют ехать на МЦК или метро. Сегодня этот транспорт однозначно быстрее чем машина. Такие итоги первого серьезного снегопада в столице», - сообщил корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев.

Также сообщается о перебоях с авиарейсами в столичных аэропортах - взлетные полосы перекрывают для обработки противогололедными средствами.

Ранее на дорогах Москвы из-за сильного снегопада и метели образовались 10-балльные пробки. Самые сильные заторы наблюдались по Садовому кольцу и на большей части Третьего транспортного кольца.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:23 В стране и мире
Фургала обвинили в семи эпизодах мошенничества и организации преступного сообщества
21:13 В стране и мире
Видео
В Британии произошел крупный пожар на заводе по производству пластика
20:29 Спорт
«Спартак» одержал победу над «Наполи» в матче Лиги Европы
19:33 В стране и мире
Путин в разговоре с Мишелем заявил о провокациях Киева на линии соприкосновения в Донбассе
18:36 В стране и мире
Видео
Снегопад в Москве вызвал 10-балльные пробки
Популярное
Видео
Тренер пловчихи Симоновой раскрыл подробности задержания в Пулково
Мясников рассказал, какие продукты запрещены при простуде и гриппе
Пловчиха Симонова заявила, что находится под подпиской о невыезде в Петербурге
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Видео
Путешественник рассказал, что ожидает застрявшую в океане семью россиян
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.