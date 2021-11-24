Снегопад в Москве вызвал 10-балльные пробки
Машины «встали» в центре столицы, Садовом кольце и Третьем транспортном кольце.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На дорогах Москвы из-за сильного снегопада и метели образовались 10-балльные пробки. Самые сильные заторы наблюдаются по Садовому кольцу и на большей части Третьего транспортного кольца.
По данным «Яндекс.Пробки», затруднения дорожного движения наблюдаются в центре столицы, на улицах Тверская, Большая Лубянка, Новослободская, Рождественская, проспекте Мира и многих других.
ЦОДД рекомендовал автолюбителям воздержаться от поездок до улучшения дорожной ситуации. До 20 часов в столице прогнозируется мокрый снег с дождем.
Автоэксперт Владимир Сажин посоветовал водителям быть предельно внимательными при управлении транспортным средством во время предзимья.